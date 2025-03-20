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Проект канатки через Оку в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу

Проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде успешно прошел государственную экспертизу.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующая информация размещена на сайте ГИС ЕГРЗ. Документацию и результаты инженерных изысканий проверяло ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». По итогам проверки проект получил положительное заключение.

Заказчиком выступает компания «Урбантех». Разработкой документации занимались организации «Вен Филд Инжиниринг», «Научно-производственное объединение “Арбис”, “Национальные канатные дороги”, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и “МПБПРОЕКТ”.

Новая канатная дорога соединит бульвар Заречный в Ленинском районе с проспектом Гагарина в Советском районе. Также запланирована промежуточная станция «Тихая гавань» в районе улицы Баумана.

Напомним, подготовка к строительству канатки через Оку началась в апреле 2024 года. Строительство переправы планируется начать во втором квартале 2025-го.