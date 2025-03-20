Проект канатки через Оку в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу

Соответствующая информация размещена на сайте ГИС ЕГРЗ. Документацию и результаты инженерных изысканий проверяло ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». По итогам проверки проект получил положительное заключение.
Заказчиком выступает компания «Урбантех». Разработкой документации занимались организации «Вен Филд Инжиниринг», «Научно-производственное объединение “Арбис”, “Национальные канатные дороги”, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и “МПБПРОЕКТ”.
Новая канатная дорога соединит бульвар Заречный в Ленинском районе с проспектом Гагарина в Советском районе. Также запланирована промежуточная станция «Тихая гавань» в районе улицы Баумана.
Напомним, подготовка к строительству канатки через Оку началась в апреле 2024 года. Строительство переправы планируется начать во втором квартале 2025-го.