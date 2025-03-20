В Волгоградской области начался пожароопасный сезон

Как сообщает ГУ МЧС по региону, Волгоградская область официально вступила в пожароопасный сезон с 20 марта. Ранний старт сезона обусловлен теплой зимой и стремительным приходом весны. Профилактические меры по предотвращению лесных пожаров будут усилены до конца октября.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее подписал постановление, в котором предусмотрены мероприятия, такие как создание противопожарных барьеров и защитных полос, установка шлагбаумов и аншлагов, а также проведение рейдов и работы с населением.
В преддверии пожароопасного сезона в области прошли масштабные межведомственные тренировки по тушению лесных пожаров. Сотрудники МЧС также провели отжиг камыша, а лесничества продолжают выявлять участки, где возможно возникновение возгораний из-за сушняка.