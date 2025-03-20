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Мэр Москвы назвал приоритетные проекты в сфере образования

Эти планы обоснованы высокими результатами учеников и условиями работы педагогов, отметил Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

В этом году правительство Москвы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Среди приоритетных проектов — развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

Кроме того, город планирует развивать сервисы «Московской электронной школы» и провести модернизацию системы среднего профессионального образования под интересы работодателей.

Вместе с тем в Москве будут созданы дополнительные бюджетные места для девятиклассников, модернизированы около 50 действующих средних образовательных учреждений, а также созданы условия для профессионального развития и поддержки педагогов, рассказал мэр столицы.

«Все эти планы обоснованы высокими результатами учеников и условиями работы педагогов», — отметил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что около 79 школ и детских садов возвели в Новомосковском административном округе с 2020 года.

Строительство велось за счет бюджетных и внебюджетных средств, при этом 62 объекта возвели девелоперы. Суммарная площадь всех зданий, предназначенных для 12,2 тысячи воспитанников и 27,6 тысячи школьников, составляет около 700 тысяч квадратных метров.