УК выплатила 120 тысяч рублей из-за падения девочки у дома по Планерной улице

В прокуратуру обратилась мать несовершеннолетней девочки. Дело в том, что 20 декабря 2024 года подросток поскользнулся и упал на тротуаре у дома 23, корпус 1 по Планерной улице. При обращении в медицинское учреждение девочке диагностировали сотрясение головного мозга и гематомы. Проверка прокуратуры показала, что падение произошло из-за ненадлежащей зимней уборки территории со стороны ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района».