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В центре Петербурга заменят трубы, несущие горячую воду 80 тысячам жителей

В Адмиралтейском районе Петербурга проектно-изыскательские работы ведутся по 11 адресам: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» разрабатывает проекты реконструкций более 11 километров сетей, многие из которых регулярно дают сбои.

Особое внимание уделяется трубам на набережных и теплопроводных мостах.

Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в пресс-службе компании, полномасштабные строительно-монтажных работы планируется начать в 2026 году. В итоге станет комфортнее в домах примерно 80 тысяч жителей района. Надежность теплоснабжения будет повышена в 660 зданиях, среди которых 29 детских и 25 лечебных учреждений, 414 жилых домов.

Один из ключевых проектов — реконструкция 726 метров сетей на набережной Обводного канала между Краснооктябрьским и Митрофаньевским мостами. Здесь соединяются две тепломагистрали, по которым тепло и горячая вода поступают в 1 200 зданий.

Ещё один важный адрес — набережная Фонтанки от Красноармейского до Обуховского моста. Там заменят 1 942 метра труб, а затем еще 816 метров на Московском проспекте от Обуховской площади до Садовой улицы, в этой зоне — 170 зданий.

В списке также следующие участки:

  • 1 796 метров сетей на улице Лабутина,
  • 1 086 метров на улице Союза Печатников,
  • 1 806 метров на Средней Подьяческой улице,
  • 996 метров на проспекте Римского-Корсакова,
  • 424 метра на улице Писарева,
  • 992 метра в квартале между улицами Степана Разина и Курляндской и Рижским и Старо-Петергофским проспектами.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала залповую реконструкцию трубопроводов в 2024 году после покупки акций компании городом в лице АО «ТЭК СПб».