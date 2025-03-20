В центре Петербурга заменят трубы, несущие горячую воду 80 тысячам жителей

Особое внимание уделяется трубам на набережных и теплопроводных мостах.
Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в пресс-службе компании, полномасштабные строительно-монтажных работы планируется начать в 2026 году. В итоге станет комфортнее в домах примерно 80 тысяч жителей района. Надежность теплоснабжения будет повышена в 660 зданиях, среди которых 29 детских и 25 лечебных учреждений, 414 жилых домов.
Один из ключевых проектов — реконструкция 726 метров сетей на набережной Обводного канала между Краснооктябрьским и Митрофаньевским мостами. Здесь соединяются две тепломагистрали, по которым тепло и горячая вода поступают в 1 200 зданий.
Ещё один важный адрес — набережная Фонтанки от Красноармейского до Обуховского моста. Там заменят 1 942 метра труб, а затем еще 816 метров на Московском проспекте от Обуховской площади до Садовой улицы, в этой зоне — 170 зданий.
В списке также следующие участки:
- 1 796 метров сетей на улице Лабутина,
- 1 086 метров на улице Союза Печатников,
- 1 806 метров на Средней Подьяческой улице,
- 996 метров на проспекте Римского-Корсакова,
- 424 метра на улице Писарева,
- 992 метра в квартале между улицами Степана Разина и Курляндской и Рижским и Старо-Петергофским проспектами.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала залповую реконструкцию трубопроводов в 2024 году после покупки акций компании городом в лице АО «ТЭК СПб».