В центре Петербурга заменят трубы, несущие горячую воду 80 тысячам жителей

Ещё один важный адрес — набережная Фонтанки от Красноармейского до Обуховского моста. Там заменят 1 942 метра труб, а затем еще 816 метров на Московском проспекте от Обуховской площади до Садовой улицы, в этой зоне — 170 зданий.