Омичка получила шесть с половиной лет колонии за работу наркокурьером

Наркокурьер из Омского района проведет 6,5 года в колонии за покушение на сбыт веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно материалам дела, в январе 2024 года 37-летняя омичка устроилась через мессенджер наркокурьером. Она забирала из тайников крупные партии наркотиков, расфасовывала их на более мелкие и распространяла по тайникам на территории города.
Полицейские задержали женщину, когда она приехала к очередному тайнику. При досмотре у нее изъяли почти 100 граммов наркотика — производное N-метилэфедрона.
Омский районный суд с учетом позиции гособвинения приговорил омичку к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Изъятые вещества были уничтожены.
Ранее «КП Омск» сообщала, что житель одной из стран Средней Азии может провести 15 лет в колонии за распространение веществ в Омске.