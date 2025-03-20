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Омичка получила шесть с половиной лет колонии за работу наркокурьером

При задержании у омички нашли почти 100 граммов веществ.

Источник: Комсомольская правда

Наркокурьер из Омского района проведет 6,5 года в колонии за покушение на сбыт веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно материалам дела, в январе 2024 года 37-летняя омичка устроилась через мессенджер наркокурьером. Она забирала из тайников крупные партии наркотиков, расфасовывала их на более мелкие и распространяла по тайникам на территории города.

Полицейские задержали женщину, когда она приехала к очередному тайнику. При досмотре у нее изъяли почти 100 граммов наркотика — производное N-метилэфедрона.

Омский районный суд с учетом позиции гособвинения приговорил омичку к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Изъятые вещества были уничтожены.

Ранее «КП Омск» сообщала, что житель одной из стран Средней Азии может провести 15 лет в колонии за распространение веществ в Омске.