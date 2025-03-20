Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Эхирит-Булагатского района вернется домой после украинского плена

Обмен военнопленным по формуле «175 на 175» прошел 19 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Настоящее чудо! Боец из Эхирит-Булагатского района Иркутской области вернется домой после украинского плена. Радостной новостью поделился мэр района Геннадий Осодоев.

Как стало известно КП-Иркутск, обмен военнопленным по формуле «175 на 175» прошел 19 марта 2025 года. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого они наконец смогут вернуться в Россию.

— Среди освобожденных из плена есть наш земляк, который уже очень давно находился в списке «без вести пропавших». Скоро он вернется домой и сможет обнять родных, — рассказывает Геннадий Осодоев.

Напомним, среди освобожденных двое мужчин из Братска и Киренска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что две машины провалились под байкальский лед за сутки.