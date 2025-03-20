Боец из Эхирит-Булагатского района вернется домой после украинского плена

Настоящее чудо! Боец из Эхирит-Булагатского района Иркутской области вернется домой после украинского плена. Радостной новостью поделился мэр района Геннадий Осодоев.
Как стало известно КП-Иркутск, обмен военнопленным по формуле «175 на 175» прошел 19 марта 2025 года. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого они наконец смогут вернуться в Россию.
— Среди освобожденных из плена есть наш земляк, который уже очень давно находился в списке «без вести пропавших». Скоро он вернется домой и сможет обнять родных, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Напомним, среди освобожденных двое мужчин из Братска и Киренска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что две машины провалились под байкальский лед за сутки.