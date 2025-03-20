Боец из Эхирит-Булагатского района вернется домой после украинского плена

Как стало известно КП-Иркутск, обмен военнопленным по формуле «175 на 175» прошел 19 марта 2025 года. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого они наконец смогут вернуться в Россию.