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«Аэрофлот» с 1 мая запустит дополнительные рейсы между Москвой и Самарой

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Самарой с 1 мая 2025 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«Аэрофлот» с 1 мая увеличивает частоту полетов между Москвой и Самарой. Добавится один ежедневный рейс, а общее количество вылетов за неделю вырастет с нынешних 42 до 49. С 19 мая на воздушной линии Москва — Самара — Москва появится дополнительный рейс авиакомпании «Россия», а с начала июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» будет достигать до 60 рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

Так, суммарно «Аэрофлот» и «Россия» в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул будут выполнять до 67 рейсов в неделю, что на 15% больше, чем летом 2024 года.