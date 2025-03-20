«Аэрофлот» с 1 мая запустит дополнительные рейсы между Москвой и Самарой

«Аэрофлот» с 1 мая увеличивает частоту полетов между Москвой и Самарой. Добавится один ежедневный рейс, а общее количество вылетов за неделю вырастет с нынешних 42 до 49. С 19 мая на воздушной линии Москва — Самара — Москва появится дополнительный рейс авиакомпании «Россия», а с начала июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» будет достигать до 60 рейсов в неделю", — говорится в сообщении.