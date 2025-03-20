«За полтора года — 328 билетов». Минчанин пойдет под суд из-за перепродажи билетов в театры и на концерты на 35000 рублей

Говорится, что экономический суд определит размер штрафа, а также судьбу незаконного заработка. В ведомстве обратили внимание на то, что доход, который остается в расторяжении нарушителя, облагается подоходным налогом по ставке 26%. Уточняется, что про перекуп билетов стало известно после жалоб минчанин. За март 2025 года их поступило две.