Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве Ростовской области прокомментировали случай туберкулеза в ЮФУ

В Ростове студентка ЮФУ заболела туберкулезом, стали известны детали ситуации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону случай туберкулеза выявили в Южном федеральном университете. Сейчас в вузе оперативно проводятся необходимые санитарные мероприятия. Это подтвердили в пресс-службах минздрава региона и вуза.

— В связи с выявлением туберкулеза проводятся мероприятия в соответствии с СанПин, в том числе формируется список контактных лиц и их осмотр, — рассказали в министерстве здравоохранения Дона.

В Южном федеральном университете уточнили, что туберкулезом заболела студентка, которая перевелась в учебное заведение в начале марта 2025 года. Занятия девушка посещала нерегулярно, а с 11 марта совсем не приходила на учебу.

— В подразделении, где обучалась студентка, уже выполнили дезинфекцию помещений общего пользования. Также сейчас проводится флюорография для обучающихся и сотрудников подразделения, которые могли контактировать с заболевшей, — добавили в пресс-службе ЮФУ.