В минздраве Ростовской области прокомментировали случай туберкулеза в ЮФУ

В Ростове-на-Дону случай туберкулеза выявили в Южном федеральном университете. Сейчас в вузе оперативно проводятся необходимые санитарные мероприятия. Это подтвердили в пресс-службах минздрава региона и вуза.
— В связи с выявлением туберкулеза проводятся мероприятия в соответствии с СанПин, в том числе формируется список контактных лиц и их осмотр, — рассказали в министерстве здравоохранения Дона.
В Южном федеральном университете уточнили, что туберкулезом заболела студентка, которая перевелась в учебное заведение в начале марта 2025 года. Занятия девушка посещала нерегулярно, а с 11 марта совсем не приходила на учебу.
— В подразделении, где обучалась студентка, уже выполнили дезинфекцию помещений общего пользования. Также сейчас проводится флюорография для обучающихся и сотрудников подразделения, которые могли контактировать с заболевшей, — добавили в пресс-службе ЮФУ.