Омичку заставили заплатить за «бесплатную поездку» к месту Ашинской трагедии

После трагедии была создана ассоциация родных и близких погибших, которая действует и в Омской области. Ранее компания РЖД организовывала бесплатные поездки к месту катастрофы для всех желающих, просто добавляя дополнительные вагоны к поездам, отправляющимся из Омска. Посадка в таких поездках осуществлялась без билетов. В последние годы билеты выдаются в общем порядке с указанием мест по заявлению. Но проезд для родственников по-прежнему бесплатный.