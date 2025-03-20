Омичку заставили заплатить за «бесплатную поездку» к месту Ашинской трагедии

Омичка, дочь которой в прошлом году отправилась к месту Ашинской трагедии, получила уведомление от налоговой инспекции о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 2 154 рубля. Поездка, организованная РЖД и изначально предоставленная бесплатно, теперь обернулась неожиданными финансовыми последствиями для участников.
Напомним, Ашинская трагедия случилась 4 июня 1989 года и стала крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории СССР и России.
На перегоне между станциями, в 11 километрах от города Аша Челябинской области, произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося из-за аварии на проходившем рядом трубопроводе «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». В момент взрыва встречными курсами проходили два пассажирских поезда: № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск».
Трагедия унесла жизни 575 человек, в том числе и многих омичей, включая мать героини нашей истории, которая работала проводником в одном из поездов. Женщина ехала в 13 вагоне. Он оказался в эпицентре взрыва. Останков женщины родным не удалось найти.
«Мы не нашли ничего. Только осколок кружки с цветочком, в которой опознали именно её кружку. Собрали косточки, лежащие рядом с этой кружкой и так похоронили», — рассказывает омичка.
После трагедии была создана ассоциация родных и близких погибших, которая действует и в Омской области. Ранее компания РЖД организовывала бесплатные поездки к месту катастрофы для всех желающих, просто добавляя дополнительные вагоны к поездам, отправляющимся из Омска. Посадка в таких поездках осуществлялась без билетов. В последние годы билеты выдаются в общем порядке с указанием мест по заявлению. Но проезд для родственников по-прежнему бесплатный.
«В прошлом году к месту трагедии поехали моя, на тот момент, 14-летняя дочь и тётя, которая приехала к нам в гости. А в этом году я получила уведомление из налоговой инспекции о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за эту поездку», — рассказала женщина.
Как объяснили порталу Om1 Омск в Западно-Сибирском филиале РЖД, компания «ФПК» организует эти поездки за счёт средств, направляемых на благотворительную деятельность. Согласно Налоговому кодексу РФ, такая «бесплатная» поездка рассматривается как доход, подлежащий налогообложению.
«В данном случае безвозмездная поездка относится к доходам налогоплательщика. В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доход, полученный им в денежной, натуральной форме или в виде материальной выгоды, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)», — прокомментировали в компании.