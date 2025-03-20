В Красноярском крае вводят штрафы за склонение к абортам

Депутаты Заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о штрафах при склонении к абортам.
Согласно законопроекту, предполагаются штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц суммы штрафа больше.
По данным Законодательного собрания региона, на конец 2024 года в Красноярском крае на двух рожденных детей приходится один аборт. Основная причина, как считают депутаты, давление со стороны близких и работодателей.
Ранее сообщалось об увеличении количества абортов в Красноярском крае.