В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.
Следственными органами расследуется уголовное дело по статье «халатность».
«Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.
В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.