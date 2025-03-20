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В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.

Следственными органами расследуется уголовное дело по статье «халатность».

«Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.

В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.