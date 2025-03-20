В Иркутской области приведут в порядок около 50 километров дорог

— По традиции крупные города являются участниками проекта, сейчас на их приведение в нормативное состояние из областного бюджета выделено 2,6 миллиарда рублей. Работы будут проводить на 50 участках улично-дорожной сети, на 40-ка их завершат к концу года, на десяти — в 2026, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.