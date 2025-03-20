В Иркутской области приведут в порядок около 50 километров дорог

Масштабный ремонт дорог ждет Иркутскую область в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в порядок приведут около 50 километров улиц в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово и Усолье-Сибирском.
— По традиции крупные города являются участниками проекта, сейчас на их приведение в нормативное состояние из областного бюджета выделено 2,6 миллиарда рублей. Работы будут проводить на 50 участках улично-дорожной сети, на 40-ка их завершат к концу года, на десяти — в 2026, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Отметим, что самый масштабный ремонт состоится в Иркутске — 33 участка протяженностью 37 км. Крупнейший проект — это капремонт путепровода через ж/д пути на станции Батарейной, завершат его уже в этом году. Также работы пройдут на Бульваре Рябикова, Александра Невского, Ширямова, Байкальской и многих других.
Хорошие новости и для жителей Братска — подрядчик восстановит покрытие на участке улицы Обручева, которая ведет к мемориальному комплексу «Мемориал Славы». В Ангарске предстоит отремонтировать 7,3 км, а в Усолье-Сибирском — 2,2 км.
В обязанности дорожников также входит благоустройство территории — они установят знаки и остановки, оборудуют пешеходные переходы и ограждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что актер Сергей Безруков погулял по местам детства своей жены в Иркутске.