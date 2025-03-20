Хоценко: в Омской области увеличили финансирование социально значимых направлений на 3,8 млрд рублей

Расходы бюджета Омской области увеличили на 3,8 млрд рублей. Первые в этому году поправки в закон о бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов приняли депутаты Законодательного собрания, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Порядка 3,8 млрд рублей будет направлено на дофинансирование фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку местных бюджетов, увеличение финансирования дорожного фонда и другие социально значимые направления.
«Дофинансировали фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. С учетом перераспределения резерва на эти цели фонд увеличен сразу на 5,3 млрд рублей. Еще 893 млн рублей направляем на поддержку местных бюджетов. Обеспечили софинансирование по ряду капитальных объектов, финансируемых за счет федерального бюджета», — рассказал Виталий Хоценко.
Кроме того, в новой редакции закон о бюджете финансирование дорожного фонда было увеличено на 2 млрд рублей с учетом перевыполнения плана по поступлениям в прошлом году. Общий объем средств дорфонде составит 18,9 млрд рублей.
Принятые изменения также касаются доходной части бюджета. Региональный минфин пересмотрел в положительную сторону прогноз по поступлениям из ряда источников — налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по акцизам на подакцизные товары, налогу на имущество организаций, по неналоговым доходам бюджета.