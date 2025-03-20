Парусник «Крузенштерн» начал навигацию 2025 года

— В первые дни особенно трудно. По выходу в море будет еще труднее. Но от того, как вы настроены на эти трудности, как вы настроены преодолевать их, зависит то, с такой легкостью они и будут преодолеваться, — обратился к ребятам-курсантам ректор КГТУ Владимир Волкогон.