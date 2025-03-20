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Парусник «Крузенштерн» начал навигацию 2025 года

Барк ушел в первый рейс этого года.

Источник: Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота

Калининградский парусник «Крузенштерн» отшвартовался от причала морского рыбного порта и вышел в первый рейс навигации 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

Судно пройдет по Балтике и Северному морю с выходом в Атлантический и Индийский океаны, с заходом в порты Марокко, Южно-Африканской Республики и Маврикия. После этого парусник вернется в Калининград.

Продолжительность рейса составит 4 месяца.

Накануне на борту парусника состоялось торжественное построение курсантов и экипажа.

— В первые дни особенно трудно. По выходу в море будет еще труднее. Но от того, как вы настроены на эти трудности, как вы настроены преодолевать их, зависит то, с такой легкостью они и будут преодолеваться, — обратился к ребятам-курсантам ректор КГТУ Владимир Волкогон.

На барке находится больше 140 практикантов-курсантов.