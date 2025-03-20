Острая недостаточность. Волгоградцы возмущены вырубкой деревьев

Накануне жаркого лета жители региональной столицы немало обеспокоены массовой вырубкой деревьев на проспекте Университетском, что в Советском районе, а также исчезновением знаменитой аллеи каштанов на пл. Павших Борцов в самом центре Волгограда. Чиновники пытаются успокоить людей: мол, идёт плановая замена насаждений.
Так ли всё на самом деле, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
«Зелени и так кот наплакал».
С первых чисел марта жители Советского района наблюдают, как вблизи районного ЗАГСа, в границах улиц Панфиловской и Карагандинской, рабочие выпиливают тополя, вязы, белую акацию и другие деревья, которые росли здесь много лет. Зелёная зона Второй Продольной тает на глазах…
«У нас в районе и так зелени кот наплакал, — возмущена жительница Екатерина Полякова. — Ближайший парк от нас далеко, скверов очень мало. А тут хоть какая-то была тень, зелень, да заодно и защита от шума и пыли».
Некоторые жители даже обратились в отдел полиции Советского района с заявлением с просьбой провести проверку по факту массового уничтожения деревьев.
В мэрии между тем заверили: согласно проекту обновления территории, вместо спиленных деревьев будут новые посадки. Планируется высадить крупномерные саженцы калины, ивы, липы, клёна, ели, а также можжевельник и спирею.
Власти обещают и благоустройство: пешеходные дорожки, скамейки, видеонаблюдение, освещение, поливочный водопровод и газон. Будет установлен и современный арт-объект. Работы должны быть закончены к осени этого года.
«Хорошо, если всё так, но сомнения есть, — признаётся волгоградка Анна Мельникова. — У нас почему-то каждое благоустройство зелёных зон заканчивается примерно одинаково — вместо уничтоженных рослых деревьев высаживают с десяток каких-то прутков-»росточков«. Озеленители и коммунальщики словно не в курсе, в каком климате мы живём и как нужны нам полноценные зелёные территории здесь и сейчас, а не в светлом будущем».
«Даже в лучшие времена позднего СССР до санитарных нормативов в 15−20 кв. м зелёных насаждений на одного жителя у нас дотягивал лишь центр города, — отмечает экс-главный архитектор Волгограда Александр Моложавенко. — Думаю, если бы в наши дни провести инвентаризацию всех городских насаждений, цифры по зелёному фонду города вышли бы ещё печальнее. Большая часть некогда благополучных показателей сегодня явно просела — ведь многие гектары посадок западнее Мамаева кургана сейчас уже не существуют: они вырублены и замещены новыми жилмассивами за ТРЦ “Мармелад”.
О заметном оскудении зелёного убранства региона говорят и жители области.
«Больно смотреть, во что превратился наш хутор Бобры, — говорит местная жительница Валентина Лебедева. — Раньше у нас такая красота была, природа заповедная, к реке шли через настоящий густой лесок, а теперь вокруг всё больше пеньков… После постройки моста через Волгу мы оказались в каких-то 20 минутах езды от Волгограда, и началась большая стройка. Турбазы, коттеджи, гостиница — сплошная стройка. Деревья исчезают на глазах: часть вырубили, часть постепенно высыхает сама, с каждым годом их всё меньше… “.
Куда подевались каштаны?
У жителей центра Волгограда свои вопросы к властям — конские каштаны, что десятки лет росли у здания ЦУМа, главного корпуса медуниверситета и гостиницы «Интурист», в одночасье пропали с привычных мест.
В мэрии Волгограда указали: больше 20 каштанов и 8 лип с этого участка решили пересадить в зелёную зону бульварной части проспекта Ленина в промежутке между улицами 13-й Гвардейской Дивизии и Комсомольской. И объяснили: решение о переносе деревьев принято в связи с тем, что для нормального развития и формирования каштанов требуется более затенённое пространство, а не открытый солнцепёк. На новое место произрастания возрастные каштаны и липы перевезены вместе с земляным комом.
Замену также обещают: на месте вывезенных каштанов в ближайшее время планируется высадка аллеи сахарных клёнов, которые, как заверяют в мэрии, хорошо переносят высокую температуру и открытое пространство без тени.
А вот весьма удивительное для традиций города-героя явление в эти дни можно наблюдать в пределах ЦПКиО. Там строительная техника крушит и вскрывает асфальт на месте многолетних заасфальтированных пустырей.
«Мы намеренно расширяем зелёные зоны, — пояснили в дирекции паркового комплекса. — Сейчас ведётся демонтаж участка асфальтобетонного покрытия рядом с аттракционом “Малый автодром”. Позже агрономы уложат здесь рулонный газон и подготовят площадку под высадку крупномерных растений».
Этой весной планируется высадить в парке несколько десятков лиственных деревьев высотой от трёх метров. И это хорошо — будет с годами здесь и тень, и прохлада. Другое дело, что подобных оазисов в Волгограде по-прежнему крайне мало, и вопрос озеленения миллионного города они в принципе не решают…