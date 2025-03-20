Острая недостаточность. Волгоградцы возмущены вырубкой деревьев

«Больно смотреть, во что превратился наш хутор Бобры, — говорит местная жительница Валентина Лебедева. — Раньше у нас такая красота была, природа заповедная, к реке шли через настоящий густой лесок, а теперь вокруг всё больше пеньков… После постройки моста через Волгу мы оказались в каких-то 20 минутах езды от Волгограда, и началась большая стройка. Турбазы, коттеджи, гостиница — сплошная стройка. Деревья исчезают на глазах: часть вырубили, часть постепенно высыхает сама, с каждым годом их всё меньше… “.