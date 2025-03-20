В 7-й горбольнице Казани начнут пересаживать сердце

«Татар-информ» рассказывал, что центр трансплантации планируют создать в седьмой городской больнице Казани. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на коллегии Минздрава подчеркнул, что в перспективе в Татарстане планируют проводить трансплантацию органов не только местным жителям, но и пациентам из соседних регионов. В прошлом году в Татарстане была успешно проведена первая операция с применением современного медицинского робота.