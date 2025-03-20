В красноярской школе отец подрался с одноклассниками сына

Как выяснилось, 19 марта в полицию поступило сообщение о том, что отец одного из учеников применил силу к двоим мальчикам. По предварительной информации, конфликт начался с обычной детской потасовки, но один из участников решил подключить к разборкам родителя. Мужчина пришел в школу и в ходе «воспитательной беседы» пустил в ход кулаки.