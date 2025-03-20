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В красноярской школе отец подрался с одноклассниками сына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В одной из школ Свердловского района Красноярска произошел странный инцидент — взрослый мужчина устроил разборки с пятиклассниками.

Источник: НИА Красноярск

Как выяснилось, 19 марта в полицию поступило сообщение о том, что отец одного из учеников применил силу к двоим мальчикам. По предварительной информации, конфликт начался с обычной детской потасовки, но один из участников решил подключить к разборкам родителя. Мужчина пришел в школу и в ходе «воспитательной беседы» пустил в ход кулаки.

Полицейские оперативно прибыли на место, а родители пострадавших ребят уже написали заявление на мужчину. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, рассказывают в МВД по краю.