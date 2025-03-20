Аэропорт «Казань» стал хабом для авиасообщения между Беларусью и Россией

Теперь пассажиры смогут путешествовать из Минска в различные города России через Казань на рейсах белорусского перевозчика Belavia, а затем продолжать путь по России на самолетах Nordwind. Соглашение распространяется и на обратное направление и охватывает более 10 городов России, а также столицу Кыргызстана — Бишкек. Среди них города Сибири, Урала, Кавказа и Средней Азии.