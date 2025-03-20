В Москве построят семь инновационных образовательных кампусов

«Постоянно улучшаем систему профессионального образования: взаимодействуем с работодателями, работаем под их запрос; занимаемся масштабным переоснащением колледжей — в ближайшие годы планируется переоборудовать или создать заново больше 2 тысяч лабораторий и мастерских; создаём флагманские центры практической подготовки. Один из них, расположенный в индустриальном парке “Руднево”, был открыт в прошлом году. В планах — строительство семи инновационных образовательных кампусов», — рассказал Собянин.