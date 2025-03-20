В Москве построят семь инновационных образовательных кампусов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Строительство семи инновационных образовательных кампусов запланировано в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Постоянно улучшаем систему профессионального образования: взаимодействуем с работодателями, работаем под их запрос; занимаемся масштабным переоснащением колледжей — в ближайшие годы планируется переоборудовать или создать заново больше 2 тысяч лабораторий и мастерских; создаём флагманские центры практической подготовки. Один из них, расположенный в индустриальном парке “Руднево”, был открыт в прошлом году. В планах — строительство семи инновационных образовательных кампусов», — рассказал Собянин.
Мэр отметил, что важно предоставить молодежи широкий выбор траектории обучения в соответствии с их личными интересами и талантами.
«После 9 класса многие школьники выбирают поступление в колледж — так они быстрее получают востребованную профессию и начинают самостоятельную жизнь», — добавил Собянин.
Он подчеркнул, что почти все выпускники городских колледжей находят работу по специальности, поскольку свыше 75% вакансий в Москве ориентированы именно на специалистов со средним профессиональным образованием.
«В прошлом году студентами колледжей стали порядка 26 тысяч московских девятиклассников. Учитывая высокий интерес ребят, мы решили увеличить количество бюджетных мест в колледжах. Возможность поступить должна быть у каждого желающего», — уточнил Собянин.