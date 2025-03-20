Мэр Хабаровска выступил с ежегодным отчетом перед Гордумой

В своем ежегодном отчете перед Хабаровской городской думой мэр города Сергей Кравчук рассказал о достижениях в жилищном строительстве, модернизации инфраструктуры и ремонте общественных объектов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 2024 году в Хабаровске было введено 374 тысячи квадратных метров жилья. Активно применяется механизм комплексного развития территорий.
«Общее количество квартир, расселяемых через механизм КРТ за счет средств инвестора, составляет 1410 единиц. Всего за три года, используя механизм КРТ, участие в национальных проектах и государственных программах, из ветхого жилья в новые дома переехали 1735 хабаровчан», — сказал мэр города.
Говоря о модернизации инженерных сетей, Сергей Кравчук добавил, что за последние три года в городе отремонтировано больше 60 километров тепловых сетей, 267 километров линий электропередач и 61 километр водоснабжения и канализации.
В 2024 году проведены работы по модернизации газовой котельной в микрорайоне «Красная Речка», построен водопровод на улицах Голубкова и Булатная, а также завершена газификация более 900 домов. Завершен капитальный ремонт в 219 многоквартирных домах, включая замену инженерных коммуникаций и установку новых лифтов.