Мэр Хабаровска выступил с ежегодным отчетом перед Гордумой

«Общее количество квартир, расселяемых через механизм КРТ за счет средств инвестора, составляет 1410 единиц. Всего за три года, используя механизм КРТ, участие в национальных проектах и государственных программах, из ветхого жилья в новые дома переехали 1735 хабаровчан», — сказал мэр города.