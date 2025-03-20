На Дону навигация начнется 1 апреля

Несмотря на ожидаемое маловодье, которое может повлиять на навигацию, пассажирская навигация откроется 25 апреля. Из Ростова-на-Дону в Волгоград отправится четырехпалубный теплоход «Волга Стар».
«Заявок пока нет. Они начнут поступать ближе к 1 апреля. Например, владельцы теплоходов, которые ходят из Ростова в сторону Волги, обычно направляют заявки за один-два дня», — сообщил Сергей Гайдаев.
Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова объявила о планах приобретения судов на подводных крыльях и обустройства четырех плавучих причалов в Старочеркасской, Пухляковской, Семикаракорске и Романовской к 2025 году.