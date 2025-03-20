Восемь крупных школ построят в ТиНАО за счет инвесторов до конца 2026 года

«До конца 2026 года в ТиНАО появится восемь крупных школ совокупной площадью свыше 200 тыс. кв. м. Каждая из них рассчитана более чем на тысячу учеников, а суммарно они принесут округам свыше 10 тыс. учебных мест. Новые образовательные объекты появятся в составе жилых комплексов в районах Филимонковский, Внуково и Коммунарка», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Уточняется, что перед проектировщиками зданий школ стоит задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся. Так, проекты включают в себя универсальные и специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, а также залы для проведения мероприятий. Еще на прилегающих территориях разместятся благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением.
Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, которого цитирует пресс-служба, один из самых крупных проектов, которые реализуют инвесторы в ТиНАО, — школа на 2,1 тыс. мест в районе Внуково. «Образовательный объект общей площадью более 30 тыс. кв. м строят в составе жилого комплекса. Четырехэтажное здание будет состоять из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Здесь появятся комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты. Их оборудуют интерактивными досками, проекторами и современными акустическими системами», — добавил он.
Отмечается, что для теоретических и практических занятий по инженерно-физическому направлению предусмотрены два лабораторно-исследовательских комплекса. Также в школе появятся медиатека и пространства для индивидуальных занятий.
Еще в здании разместится спорткомплекс: его оборудуют четырьмя спортивными залами с возможностью зонирования, гимнастическим залом и залом для альтернативных занятий. Уличный спортивный комплекс будет состоять из нескольких функциональных зон: футбольного поля с беговыми дорожками, спортивными площадками для командных и индивидуальных игр, также предусмотрены площадки для отдыха и занятия воркаутом.
Кроме того, на прилегающей территории запланирована высадка более 100 деревьев и свыше 3 тыс. кустарников и цветников. Площадь озеленения составит около 10 тыс. кв. м.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, которые приводятся в материале, девелоперы активно развивают необходимую инфраструктуру в новых жилых кварталах ТиНАО. «Социальные объекты находятся под контролем Мосгосстройнадзора на протяжении всего строительного цикла — суммарно инспекторы провели уже более 60 выездных проверок для того, чтобы гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию. В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверяется качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций, а также их соответствие требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям», — пояснил он.
В ведомстве рассказали, что в школах и детских садах, проектируемых и строящихся в столице, учитывают вопросы безопасности детей, воспитателей и педагогов. Там монтируют видеонаблюдение и системы контроля доступа, организуют посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра. В образовательных комплексах также создают все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два года в столице появится около 150 социальных объектов.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».