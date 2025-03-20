Восемь крупных школ построят в ТиНАО за счет инвесторов до конца 2026 года

Уточняется, что перед проектировщиками зданий школ стоит задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся. Так, проекты включают в себя универсальные и специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, а также залы для проведения мероприятий. Еще на прилегающих территориях разместятся благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением.