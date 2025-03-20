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В Свердловской области назвали дату начала пожароопасного сезона

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта, УралПолит.Ru. В регионе установили дату начала пожароопасного сезона — 2 апреля, что на несколько дней раньше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Дату установил губернатор Евгений Куйвашев. Решение в связи со скорым сходом снега было принято сегодня на заседании правительства.

В департаменте информполитики отметили, что сейчас регион готовится к прохождению пожароопасного сезона, а также паводкового периода. Власти организовали мониторинг ситуации в населенных пунктах и обустройство минерализованных полос. Помимо этого, проходит проверка работоспособности систем оповещения и готовности техники.

УралПолитRu напоминает, что в Гидрометцентре РФ ранее сообщали об угрозе весеннего паводка в Свердловской области. По словам синоптиков, подтопления возможны в населенных пунктах, которые расположены в поймах рек Тура и Ница.