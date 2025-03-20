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Пострадавшие от стихийных бедствий семьи Башкирии получат удвоенные выплаты

Ранее сумма составляла 5 000 рублей на семью.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии внесены изменения в порядок предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Согласно обновленному положению, размер выплат владельцам домов, пострадавших от стихийных бедствий, увеличен с пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Также в новых правилах указано, что материальная помощь собственникам домов, пострадавших от пожаров, будет распределяться пропорционально доле каждого владельца, а не выделяться единой суммой на семью, как это было ранее. Размер выплаты составит пять тысяч рублей.

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