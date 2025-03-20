Южноуральцев просят отказаться от сырой воды на время паводков

Они не только топят дома и дороги, но также провоцируют вспышки болезней.
Отметим, что сырую воду из-под крана или колодца пить не стоит и в обычных условиях, но во время паводков это может быть особенно опасно. Многократно повышается риск заражения источников возбудителями кишечных инфекций, брюшного тифа, холеры, гепатита А, столбняка.
Перед употреблением сырую воду стоит хорошо прокипятить. Если у вас есть собственный колодец или скважина, то придётся провести дезинфекцию. Можно временно перейти на употребление бутилированной воды.
Если кто-то из ваших близких заболел, ему следует выделить личную посуду, чтоб никто другой ей не пользовался. Все тарелки и кружки в жилище нужно в обязательном порядке перекипятить. Регулярными должны стать дезинфицирующие уборки и мытьё рук. Если вы ощущаете у себя симптомы кишечной инфекции (рвота, жидкий стул, метеоризм, боли в животе на фоне общей слабости, усталости, бледности кожи и отсутствия аппетита), следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.