Южноуральцев просят отказаться от сырой воды на время паводков

Если кто-то из ваших близких заболел, ему следует выделить личную посуду, чтоб никто другой ей не пользовался. Все тарелки и кружки в жилище нужно в обязательном порядке перекипятить. Регулярными должны стать дезинфицирующие уборки и мытьё рук. Если вы ощущаете у себя симптомы кишечной инфекции (рвота, жидкий стул, метеоризм, боли в животе на фоне общей слабости, усталости, бледности кожи и отсутствия аппетита), следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.