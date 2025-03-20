В Хабаровске обновят гостевой маршрут и встретятся с владельцами ларьков

В Хабаровске по поручению главы краевого центра Сергея Кравчука специалисты мэрии провели проверку одного из ключевых гостевых маршрутов города, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».
В ходе рейда сотрудники городского управления торговли, а также департаментов архитектуры и муниципальной собственности выявили ряд нарушений, которые потребуют внимания владельцев торговых точек.
Экспертная комиссия зафиксировала несоответствия в оформлении фасадов и размещении рекламы. На некоторых ларьках и магазинах обнаружены облезлые перила, выцветшие баннеры и вывески, а также несогласованные рекламные материалы, которые не вписываются в общую концепцию благоустройства города.
«Есть определённые правила и требования к оформлению фасадов, входных узлов и размещению рекламы. Мы должны соблюсти все эти стандарты, чтобы Хабаровск стал не только удобным для жителей, но и привлекательным для гостей», — отметила Светлана Поздеева, начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города.
Власти города планируют завершить приведение гостевого маршрута в порядок в течение апреля. Для контроля над выполнением работ комиссия будет совершать регулярные проверки каждую неделю.