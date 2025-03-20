В Хабаровске обновят гостевой маршрут и встретятся с владельцами ларьков

«Есть определённые правила и требования к оформлению фасадов, входных узлов и размещению рекламы. Мы должны соблюсти все эти стандарты, чтобы Хабаровск стал не только удобным для жителей, но и привлекательным для гостей», — отметила Светлана Поздеева, начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города.