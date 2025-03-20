Три нижегородских университета получат гранты по программе «Приоритет 2030»

— ННГУ имени Н. И. Лобачевского (грант — около 460 млн рублей). Университет будет развивать новые материалы и высокочистые вещества для микроэлектроники, а также планирует стать инкубатором для новых технологий.

— НГТУ имени Р. Е. Алексеева (грант — около 100 млн рублей). Вуз сосредоточится на создании инженерных систем для ядерно-энергетических установок, а также разработке технологий для безопасности транспорта.

— Приволжский исследовательский медицинский университет (грант — около 100 млн рублей). В университете будут развиваться биотехнологии, ядерная медицина и исследования в области онкологии.