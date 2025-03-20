Три нижегородских университета получат гранты по программе «Приоритет 2030»

Программа «Приоритет 2030», реализуемая с 2021 года, с этого года стала частью нового национального проекта «Молодежь и дети». В этом году статус участников программы подтвердили 142 университета из 56 регионов страны.
Как отметил министр, в нынешнем совете особое внимание было уделено проектам вузов, направленным на взаимодействие с индустрией. Он подчеркнул важность представленных проектов, отмечая, что все они оценивались с точки зрения реальных технологических инициатив, которые помогут вузам развиваться в долгосрочной перспективе.
Получателями грантов в Нижегородской области стали:
— ННГУ имени Н. И. Лобачевского (грант — около 460 млн рублей). Университет будет развивать новые материалы и высокочистые вещества для микроэлектроники, а также планирует стать инкубатором для новых технологий.
— НГТУ имени Р. Е. Алексеева (грант — около 100 млн рублей). Вуз сосредоточится на создании инженерных систем для ядерно-энергетических установок, а также разработке технологий для безопасности транспорта.
— Приволжский исследовательский медицинский университет (грант — около 100 млн рублей). В университете будут развиваться биотехнологии, ядерная медицина и исследования в области онкологии.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что участие вузов в программе «Приоритет 2030» помогает выбрать стратегические направления для их развития и предоставляет необходимые ресурсы для реализации этих проектов. Он добавил, что программы ориентированы на те сферы, где востребованы новые технологии и подходы, и подчеркнул важность прикладных разработок.
Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что программа способствует укреплению связей науки и бизнеса, а также позволяет вузам закупать новое оборудование, необходимое для выполнения задач индустриальных партнёров. Он также добавил, что программа помогает привлекать больше молодёжи к исследованиям, обеспечивая будущее российской науки.
Программа «Приоритет 2030» направлена на усиление научно-образовательного потенциала российских вузов и их вклад в социально-экономическое развитие регионов. Напоминаем, что с 2025 года в России также реализуется нацпроект «Молодежь и дети», который включает несколько программ, направленных на развитие талантливых молодых людей и создание новых образовательных возможностей.