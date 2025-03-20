Движение в центре Севастополя перекрыто

Ранее в социальных сетях появилась информация о перекрытии улицы Ленина в районе здания городского Заксобрания. На площади Нахимова стоят машины экстренных служб. Официальных комментариев о ситуации нет.
По информации дептранса, автобусы под номерами 12, 13а, 92, 94 будут двигаться через площадь Ушакова, улицы Большая морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев, центральный рынок, улицу Новороссийская.
Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 идут до площади Ушакова с разворотом в обратном направлении.
Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109, 110 осуществляют движение через площадь Ушакова, улицу Очаковцев, Центральный рынок и далее по схемам объезда улицы Адмирала Октябрьского. Троллейбус № 1 — по схеме объезда ул. Адмирала Октябрьского.