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Движение в центре Севастополя перекрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. В центре Севастополя перекрыли улицу Ленина, в связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в социальных сетях появилась информация о перекрытии улицы Ленина в районе здания городского Заксобрания. На площади Нахимова стоят машины экстренных служб. Официальных комментариев о ситуации нет.

По информации дептранса, автобусы под номерами 12, 13а, 92, 94 будут двигаться через площадь Ушакова, улицы Большая морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев, центральный рынок, улицу Новороссийская.

Троллейбусы №№ 3, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12 идут до площади Ушакова с разворотом в обратном направлении.

Автобусы №№ 4, 16, 22, 29. 30, 31,71, 73, 77, 109, 110 осуществляют движение через площадь Ушакова, улицу Очаковцев, Центральный рынок и далее по схемам объезда улицы Адмирала Октябрьского. Троллейбус № 1 — по схеме объезда ул. Адмирала Октябрьского.