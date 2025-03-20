На Среднем Урале мамам моложе 23 лет помогут с жильем

Мера рассчитана на мам в возрасте до 23 лет. Такие свердловчанки смогут получить средства на товары первой необходимости для ребенка; сумму, потраченную на оплату процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья. На поддержку смогут рассчитывать и мамы-студентки — во время учебы им будут компенсировать расходы на съем жилища.