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На Среднем Урале мамам моложе 23 лет помогут с жильем

Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки для молодых мам.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области предложили новые льготы для молодых мам, касающиеся покупки, строительства и аренды жилья. Законопроект рассмотрел комитет по социальной политике Законодательного собрания региона. Его представил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

— Министерство подготовило пакет мер поддержки для свердловчанок, которые впервые стали мамами в возрасте до 23 лет. Новые возможности смогут поддержать молодые семьи и будут способствовать повышению рождаемости в регионе, — пояснил Андрей Злоказов.

Мера рассчитана на мам в возрасте до 23 лет. Такие свердловчанки смогут получить средства на товары первой необходимости для ребенка; сумму, потраченную на оплату процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья. На поддержку смогут рассчитывать и мамы-студентки — во время учебы им будут компенсировать расходы на съем жилища.