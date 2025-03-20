На Среднем Урале мамам моложе 23 лет помогут с жильем

В Свердловской области предложили новые льготы для молодых мам, касающиеся покупки, строительства и аренды жилья. Законопроект рассмотрел комитет по социальной политике Законодательного собрания региона. Его представил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
— Министерство подготовило пакет мер поддержки для свердловчанок, которые впервые стали мамами в возрасте до 23 лет. Новые возможности смогут поддержать молодые семьи и будут способствовать повышению рождаемости в регионе, — пояснил Андрей Злоказов.
Мера рассчитана на мам в возрасте до 23 лет. Такие свердловчанки смогут получить средства на товары первой необходимости для ребенка; сумму, потраченную на оплату процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья. На поддержку смогут рассчитывать и мамы-студентки — во время учебы им будут компенсировать расходы на съем жилища.