В Иркутской области ищут пропавшего 36-летнего жителя поселка Залари

В Иркутской области полицейские и волонтеры разыскивают 36-летнего Евгения Кулинича, пропавшего в ночь с 6 на 7 марта. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь. К поискам привлечены более 20 человек, включая сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, а также используются квадрокоптеры и лошади для прочесывания местности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Житель поселка Залари Евгений Кулинич пропал в ночь с 6 на 7 марта 2025 года. По словам родственников, мужчина провел вечер с друзьями, вернулся домой, переоделся и ушел в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь.
Разыскиваемый был одет в черную куртку, берцы и шапку. На вид ему около 40 лет, рост около 178 см. По версии оперативников, он может находиться в любом районе Иркутской области.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении Евгения, просят сообщить по телефонам:
Дежурная часть МО МВД России «Заларинский»: 8 (39552) 2−24−96, 8−904−151−54−54, 02 (с мобильного 102).