В Иркутской области ищут пропавшего 36-летнего жителя поселка Залари

В Иркутской области полицейские и волонтеры разыскивают 36-летнего Евгения Кулинича, пропавшего в ночь с 6 на 7 марта. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь. К поискам привлечены более 20 человек, включая сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, а также используются квадрокоптеры и лошади для прочесывания местности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.