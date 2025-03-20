Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области ищут пропавшего 36-летнего жителя поселка Залари

Мужчина ушел из дома ночью 7 марта и до сих пор не вышел на связь.

В Иркутской области полицейские и волонтеры разыскивают 36-летнего Евгения Кулинича, пропавшего в ночь с 6 на 7 марта. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь. К поискам привлечены более 20 человек, включая сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, а также используются квадрокоптеры и лошади для прочесывания местности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Житель поселка Залари Евгений Кулинич пропал в ночь с 6 на 7 марта 2025 года. По словам родственников, мужчина провел вечер с друзьями, вернулся домой, переоделся и ушел в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь.

Разыскиваемый был одет в черную куртку, берцы и шапку. На вид ему около 40 лет, рост около 178 см. По версии оперативников, он может находиться в любом районе Иркутской области.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Евгения, просят сообщить по телефонам:
Дежурная часть МО МВД России «Заларинский»: 8 (39552) 2−24−96, 8−904−151−54−54, 02 (с мобильного 102).