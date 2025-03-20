Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за резкого потепления проснулись клещи

Они могут переносить энцефалит.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове из-за резкого потепления проснулись клещи. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС донской столицы.

Сотрудники экстренного подразделения напоминают, что клещи могут переносить такие опасные заболевания как энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия.

Чтобы избежать укусов, ростовчанам не рекомендуют гулять по обочинам дорог, заросшим травой. После пикников на природе следует осматривать себя и свою одежду. Также можно использовать защитные спреи.

Если клещ всё же присосался, не нужно выкручивать его самостоятельно. Лучше обратиться в медучреждение.