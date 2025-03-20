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Казахстанцы без счетчиков будут платить за воду по двойному тарифу

Алматы. 20 марта. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстанцы, не имеющие специальных приборов расхода питьевой воды, будут оплачивать воду по двойному тарифу, заявил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Источник: КазТАГ

«Если специального прибора учета нет, то гражданин будет оплачивать (питьевую — КазТАГ) воду по двойному тарифу», — сказал Нуржигитов на обсуждении Водного кодекса РК и сопутствующих законопроектов на заседании сената в четверг.

По его словам, население разделили на четыре группы.

«Кто, согласно нормативу, до 3 кубометров воды используют в месяц, тот будет платить по тарифу. Если будет использовать гражданин от 3 до 5 кубометров воды, то тариф для него вырастет на 20%. Если от 5 до 10 кубометров, то тариф повысится на 50%. Если гражданин используют более 10 кубометров воды, то тариф вырастет в два раза», — добавил Нуржигитов.