Казахстанцы без счетчиков будут платить за воду по двойному тарифу

«Кто, согласно нормативу, до 3 кубометров воды используют в месяц, тот будет платить по тарифу. Если будет использовать гражданин от 3 до 5 кубометров воды, то тариф для него вырастет на 20%. Если от 5 до 10 кубометров, то тариф повысится на 50%. Если гражданин используют более 10 кубометров воды, то тариф вырастет в два раза», — добавил Нуржигитов.