В Иркутске откроют бесплатные молодежные пространства «ТОЧКА»

Новые пространства станут площадкой для реализации своих идей, участия в мастер-классах и различных образовательных мероприятиях. Будут созданы зоны для обучения и работы со всем необходимым: современной оргтехникой, библиотекой с актуальной литературой, а также фотостудией и оборудованием для съемок.