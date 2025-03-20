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В Иркутске откроют бесплатные молодежные пространства «ТОЧКА»

Три филиала проекта появятся в разных районах города уже в октябре этого года.

Источник: IrkutskMedia.ru

В областном центре в октябре этого года планируют открыть бесплатные пространства для молодежи «ТОЧКА». Это проект администрации Иркутска, реализуемый городским Молодежным центром. Три филиала организации появятся в разных районах города, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Они будут нацелены на поддержку и развитие творческих инициатив, образовательных проектов и социального взаимодействия среди молодых людей Иркутска в возрасте от 14 до 35 лет.

Новые пространства станут площадкой для реализации своих идей, участия в мастер-классах и различных образовательных мероприятиях. Будут созданы зоны для обучения и работы со всем необходимым: современной оргтехникой, библиотекой с актуальной литературой, а также фотостудией и оборудованием для съемок.

«Пространства создаются с участием молодежи и ориентированы на их потребности. Мы уверены, что сеть открытых пространств “ТОЧКА” станет местом, где ребята смогут находить единомышленников, делиться опытом и развивать свои таланты», — рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации города Илья Токарев.