Эта привычка повышает риск инсульта в два-три раза

Вероятность инсульта увеличивается в несколько раз из-за одной пагубной привычки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. Оказывается, курение повышает риск инсульта в два-три раза. Особенно эта привычка опасна для людей младше 55 лет.
— Чем больше вы курите, тем выше риск инсульта. К тому же большое значение имеет возраст курильщика: у курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является главным фактором риска развития инсульта, — пояснила специалист.
Никотин пагубно влияет на сосуды и кровь. Из-за этого может развиваться атеросклероз и повышенное давление. В дальнейшей, образуется тромб в артериях снабжающих мозг. Также курение негативно действует на тромбоциты. Из-за этого тромбы появляются в более крупных артериях, которые несут кровь к сердцу.