Эта привычка повышает риск инсульта в два-три раза

Никотин пагубно влияет на сосуды и кровь. Из-за этого может развиваться атеросклероз и повышенное давление. В дальнейшей, образуется тромб в артериях снабжающих мозг. Также курение негативно действует на тромбоциты. Из-за этого тромбы появляются в более крупных артериях, которые несут кровь к сердцу.