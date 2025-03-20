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Эта привычка повышает риск инсульта в два-три раза

Невролог Копцева: чем больше вы курите, тем выше риск инсульта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вероятность инсульта увеличивается в несколько раз из-за одной пагубной привычки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. Оказывается, курение повышает риск инсульта в два-три раза. Особенно эта привычка опасна для людей младше 55 лет.

— Чем больше вы курите, тем выше риск инсульта. К тому же большое значение имеет возраст курильщика: у курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является главным фактором риска развития инсульта, — пояснила специалист.

Никотин пагубно влияет на сосуды и кровь. Из-за этого может развиваться атеросклероз и повышенное давление. В дальнейшей, образуется тромб в артериях снабжающих мозг. Также курение негативно действует на тромбоциты. Из-за этого тромбы появляются в более крупных артериях, которые несут кровь к сердцу.