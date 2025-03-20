Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в комплексный план мероприятий Минпросвещения РФ по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, сообщается в докладе главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцов.
«Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030: совершенствование системы ГИА», — следует из презентации министра, которую он представил на заседании комитета Госдумы по просвещению.
Кроме того, в планы также вошли модернизация содержания учебных предметов, создание государственных учебников, расширение сети профильных классов, повышение качества подготовки учителей и изменение правил приема в вузы.