Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в комплексный план мероприятий Минпросвещения РФ по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, сообщается в докладе главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцов.