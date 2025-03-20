В Иркутском районе специалисты отработали механизмы тушения лесных пожаров

Во время тушения один из специалистов получил травмы, после чего участники мероприятия отработали процесс эвакуации на вертолете. Помимо этого по сценарию огонь объял нежилые дома — обстановка только осложнялась, пламя перекидывается все дальше, при этом появились пострадавшие. На место выехала группировка ГУ МЧС России, другие службы спасли людей, эвакуировали раненных.