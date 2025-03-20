В Иркутском районе специалисты отработали механизмы тушения лесных пожаров

В Иркутском районе состоялись всероссийские командно-штабные учения по тушению лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, проходили они вблизи деревни Зыкова, участие приняли 135 человек с применением 49 единиц техники, также были задействованы вертолеты и беспилотники.
Сценарий гласил, что на территории якобы произошло два пожара на площади 250 гектаров, при этом в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На место приезжает маневренная группа и шесть парашютистов с Ми-8. Пока специалисты тушат пламя, усиливается ветер, поэтому режим ЧС уже вводится на региональном уровне.
Во время тушения один из специалистов получил травмы, после чего участники мероприятия отработали процесс эвакуации на вертолете. Помимо этого по сценарию огонь объял нежилые дома — обстановка только осложнялась, пламя перекидывается все дальше, при этом появились пострадавшие. На место выехала группировка ГУ МЧС России, другие службы спасли людей, эвакуировали раненных.
— Учения мы проводим каждый год, пожароопасный сезон уже не за горами. Видим высокую степень готовности техники, в целом лесопожарных формирований, уже набрано большое количество личного состава, — прокомментировал первый заместитель губернатора Роман Колесов.
Учения прошли хорошо — регион полностью готов к природным рискам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете пять жилых домов затопило талыми водами 19 марта.