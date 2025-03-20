В Хабаровском крае распускается ива — верба выходит из зимы

В Хабаровском крае начала просыпаться ива — в народе ее называют вербой. В Силинском лесу и на других лесных участках края на тонких веточках уже заметны пушистые серые почки. Однако это еще не цветение, а лишь подготовка к нему, — сообщает телеграм-канал Комсомольский заповедник.