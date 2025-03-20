В Хабаровском крае распускается ива — верба выходит из зимы

В Хабаровском крае начала просыпаться ива — в народе ее называют вербой. В Силинском лесу и на других лесных участках края на тонких веточках уже заметны пушистые серые почки. Однако это еще не цветение, а лишь подготовка к нему, — сообщает телеграм-канал Комсомольский заповедник.
Когда набухшие бутоны больше не помещаются под чешуйками, они прорываются наружу, покрытые мягким серебристым ворсом. Эти ворсинки защищают будущие цветки от холодного весеннего воздуха.
Настоящее цветение начинается, когда из-под этого пушистого покрытия появляются желтые тычинки — это мужские соцветия ивы. В Хабаровском крае этот процесс обычно приходится на середину апреля. Тогда ветки становятся ярко-золотистыми, привлекая первых насекомых-опылителей.
Ива — одно из первых деревьев, которые откликаются на весеннее потепление, знаменуя скорый приход тепла.