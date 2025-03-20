«Средняя стоимость путевки в загородный лагерь — 700 рублей, но родители заплатят намного меньше». Центр по оздоровления назвал стоимость детской путевки в лагерь летом 2025

В среднем стоимость путевки на одного ребенка в загородный детский оздоровительный лагерь летом 2025 составит около 700 рублей, а 40% ее стоимости (чуть больше 250 рублей) будет удешевлено за счет средств республиканского бюджета. Об этом в комментарии проекту 24health.by рассказал замначальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения Алексей Желенков.