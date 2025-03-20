«Средняя стоимость путевки в загородный лагерь — 700 рублей, но родители заплатят намного меньше». Центр по оздоровления назвал стоимость детской путевки в лагерь летом 2025

В среднем стоимость путевки на одного ребенка в загородный детский оздоровительный лагерь летом 2025 составит около 700 рублей, а 40% ее стоимости (чуть больше 250 рублей) будет удешевлено за счет средств республиканского бюджета. Об этом в комментарии проекту 24health.by рассказал замначальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения Алексей Желенков.
По его словам, путевки в лагеря Минска и Минской области будут суть дороже, в лагеря Витебской и Гомельской областей — дешевле средней суммы.
Документ о размере удешевления путевок за счет средств республиканского бюджета будет утвержден до 1 мая. В нем конкретно по каждому лагерю каждого типа будет указано, в каком размере удешевляется стоимость путевки.
Алексей Желенков отметил, что удешевление путевки для родителей возможно и за счет средств местных бюджетов. В качестве примера он привел Минск. Кроме того, некоторые предприятия также берут на себя часть оплаты за путевки детям сотрудников.
«То есть по итогу очень многие родители платят за путевку в стационарный лагерь сумму в размере не более 10% от ее полной стоимости. Это совсем небольшие деньги, сумма, доступная каждому», — подчеркнул специалист.
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