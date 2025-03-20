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Планируется ли вывозить горы снега с хабаровских улиц, рассказал эксперт

С начала зимы с улиц Хабаровска вывезли около 100 тысяч кубометров снега. Об этом рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Александр Лютов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, власти не собираются ждать, когда снег растает и образовавшиеся лужи затопят дороги, — соответствующие работы уже ведутся.

«Снег вывозился, вывозится и будет вывозиться. Это является одним из основных видов работ, проезжая часть более-менее очищена, скользкость устранена, сейчас все силы направлены на вывоз снега и чистку тротуаров на тех участках, где не доработали. Мы тоже в этом заинтересованы, так как при таянии снега образуется вода, которая ведет к разрушению проезжей части. Места вывоза у нас в городе определены: это Павла Морозова, 30 и карьер в районе “Балтики”. Эти места определены совместно с природоохранными организациями, по их согласованию», — сообщил Александр Лютов.