«Белавиа» сказала о скидках на билеты в Грузию — в Тбилиси, Батуми и Кутаиси

Согласно данным, стоимость билетов в Кутаиси в одну сторону от 410 рублей, в Батуми и Тбилиси — от 414 рублей. В «Белавиа» отметили, что число билетов ограничено. Акция проводится по 25 марта 2025 года. Путешествие нужно совершить по 26 мая.