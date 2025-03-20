«Белавиа» сказала о скидках на билеты в Грузию — в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Согласно данным, стоимость билетов в Кутаиси в одну сторону от 410 рублей, в Батуми и Тбилиси — от 414 рублей. В «Белавиа» отметили, что число билетов ограничено. Акция проводится по 25 марта 2025 года. Путешествие нужно совершить по 26 мая.
Кроме того, сказано, что если белорус, покупая билеты, комбинирует тарифы: к примеру, туда использует «Промо», а назад «Смарт», то на весь билет будут применены правила, предусмотренные тарифом «Промо».
Тем временем белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана.
Кстати, БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей.
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