Тонны продуктов и тысячи яиц сняли с продажи в торговой сети Ростовской области

В Ростовской области 80 нарушений за месяц выявили при проверке 46 магазинов сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
— Зафиксировали случаи несоблюдения условий хранения и реализации продукции животного происхождения. В частности, некоторые товары продавали без ветеринарных документов, с истекшим сроком годности и при нарушении температурных режимов, — говорится в информации надзорного ведомства.
Уточняется, что несоответствия обнаружили в 5 из 20 проб. Например, в одном образце куриного окорочка, отобранном в Таганроге, нашли сальмонеллу.
Кроме того, в трех пробах масла и сметаны, также в Таганроге, отметили признаки фальсификации растительных жиров, еще один образец сарделек не соответствовал заявленному составу.
Все эти товары были привезены из других регионов страны, их сняли с продажи еще до решения вопроса об утилизации. Параллельно с прилавков также заставили убрать больше 4,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, а также свыше 4,7 тысячи штук куриных яиц.
— По нарушениям проводится работа. На 17 марта 2025 года административные протоколы были составлены в отношении 11 должностных лиц, — комментируют в Россельхознадзоре.
Известно также, что о несоответствующей продукции известили Роспотребнадзор и налоговую службу. Добавим, ранее в некоторых магазинах сети уже фиксировали нарушения.