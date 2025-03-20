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Тонны продуктов и тысячи яиц сняли с продажи в торговой сети Ростовской области

Окорочка с сальмонеллой нашли в магазине торговой сети в Таганроге.

В Ростовской области 80 нарушений за месяц выявили при проверке 46 магазинов сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Зафиксировали случаи несоблюдения условий хранения и реализации продукции животного происхождения. В частности, некоторые товары продавали без ветеринарных документов, с истекшим сроком годности и при нарушении температурных режимов, — говорится в информации надзорного ведомства.

Уточняется, что несоответствия обнаружили в 5 из 20 проб. Например, в одном образце куриного окорочка, отобранном в Таганроге, нашли сальмонеллу.

Кроме того, в трех пробах масла и сметаны, также в Таганроге, отметили признаки фальсификации растительных жиров, еще один образец сарделек не соответствовал заявленному составу.

Все эти товары были привезены из других регионов страны, их сняли с продажи еще до решения вопроса об утилизации. Параллельно с прилавков также заставили убрать больше 4,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, а также свыше 4,7 тысячи штук куриных яиц.

— По нарушениям проводится работа. На 17 марта 2025 года административные протоколы были составлены в отношении 11 должностных лиц, — комментируют в Россельхознадзоре.

Известно также, что о несоответствующей продукции известили Роспотребнадзор и налоговую службу. Добавим, ранее в некоторых магазинах сети уже фиксировали нарушения.