Тонны продуктов и тысячи яиц сняли с продажи в торговой сети Ростовской области

Все эти товары были привезены из других регионов страны, их сняли с продажи еще до решения вопроса об утилизации. Параллельно с прилавков также заставили убрать больше 4,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, а также свыше 4,7 тысячи штук куриных яиц.