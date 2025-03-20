До минус 10 похолодает в Челябинской области 21 марта, зато без дождей

В Челябинской области в пятницу при переменной облачности ночью на севере местами вероятен небольшой снег, днем — без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный: ночью его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с, днем — 6−11 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 21 марта ночью минус 2−7, в горах и низинах — до 10, днем от нуля до плюс 5 градусов.