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До минус 10 похолодает в Челябинской области 21 марта, зато без дождей

До минус 10 похолодает в Челябинской области 21 марта, зато обойдется без дождей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 57% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: ФедералПресс

По словам синоптиков, территория Южного Урала в ближайшие сутки будет располагаться на северо-восточной периферии гребня антициклона.

«Северо-западные высотные потоки принесут более холодную воздушную массу — местами пройдет небольшой снег, температурный фон понизится», — говорят специалисты регионального ЦГМС.

В Челябинской области в пятницу при переменной облачности ночью на севере местами вероятен небольшой снег, днем — без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный: ночью его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с, днем — 6−11 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 21 марта ночью минус 2−7, в горах и низинах — до 10, днем от нуля до плюс 5 градусов.

Непосредственно в Челябинске завтра без существенных осадков, ветер западный, северо-западный: ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 3−5, днем в пятницу плюс 2−4.