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Три района Красноярского края изменили статус на муниципальные округа

Каратузский, Кежемский и Шушенский районы стали муниципальными округами.

Источник: Комсомольская правда

Четыре района Красноярского края изменили статус на муниципальные округа. Речь идет о Каратузском, Кежемском и Шушенском. Соответствующие документы приняли депутаты краевого парламента сегодня, 20 марта, на сессии ЗС.

Муниципальный округ образован объединением всех поселений, входящих в состав муниципального района. Это дает ряд преимуществ и упрощает работу местных властей. Она становится централизованной, как и бюджет территории. Но в поселениях остаются представители, помогающие главе округа — это если говорить простым языком.

Решение о смене статуса района на округ принималось изначально местными Советами депутатов. Населению рассказывали, какие их ждут перемены. Состоялись публичные слушания. Так что можно с уверенностью сказать, что изменение статуса было принято большинством голосов на местах, затем узаконено краевым парламентом.