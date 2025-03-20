Три района Красноярского края изменили статус на муниципальные округа

Решение о смене статуса района на округ принималось изначально местными Советами депутатов. Населению рассказывали, какие их ждут перемены. Состоялись публичные слушания. Так что можно с уверенностью сказать, что изменение статуса было принято большинством голосов на местах, затем узаконено краевым парламентом.