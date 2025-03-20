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Часть улицы Остужева в Воронеже перекроют на четыре месяца

В Воронеже из-за продолжающихся работ по реконструкции Остужевской развязки временно изменится схема движения по улице Остужева.

Об этом сообщили накануне в управлении дорожного хозяйства города. Изменения стартуют 23 марта и продлятся ориентировочно до конца июля. На участке от Северного моста до улицы Переверткина в районе гипермаркета «Линия» движение в обе стороны временно будет осуществляться только по одной — четной — стороне проезжей части. Эти меры необходимы для строительства подземного пешеходного перехода. Водителей просят проявить внимание, в случае осложнения дорожной ситуации лучше заранее продумать пути объезда.