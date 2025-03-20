Часть улицы Остужева в Воронеже перекроют на четыре месяца

Об этом сообщили накануне в управлении дорожного хозяйства города. Изменения стартуют 23 марта и продлятся ориентировочно до конца июля. На участке от Северного моста до улицы Переверткина в районе гипермаркета «Линия» движение в обе стороны временно будет осуществляться только по одной — четной — стороне проезжей части. Эти меры необходимы для строительства подземного пешеходного перехода. Водителей просят проявить внимание, в случае осложнения дорожной ситуации лучше заранее продумать пути объезда.