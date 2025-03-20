Казахстанцы стали счастливее

Лидером рейтинга восьмой год подряд остается Финляндия, за ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды — эти страны традиционно остаются в топе самых счастливых. В то же время, Ливан, Сьерра-Леон и Афганистан оказались на самых низких позициях, отражая сложную социально-экономическую ситуацию в этих странах.