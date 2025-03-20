Эксперимент показал, что взрослые чаще интерпретируют подобные предложения в пользу раннего закрытия (то есть считают, что приказ исполнял командир), тогда как младшие школьники склонны выбирать позднее закрытие (приписывают действие солдату). Чем младше дети, тем чаще они выбирают второй вариант, однако к четвертому классу большинство уже начинают воспринимать фразу как взрослые. Это говорит о том, что дети переходят к взрослым механизмам восприятия текста в конце начальной школы, подытожили исследователи.