Дети переходят к взрослым механизмам восприятия текста в конце начальной школы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские психолингвисты впервые сравнили восприятие разных грамматических конструкций у младших школьников и взрослых, что позволило им раскрыть наиболее сложные для детей синтаксические конструкции и открыть свидетельства того, что переход к взрослым механизмам восприятия текста происходит в конце начальной школы. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Обычно кажется, что речь — это в первую очередь слова, но на самом деле синтаксис и привычность той или иной конструкции значительно влияют на понимание предложения. Наше исследование показывает, что стратегии понимания сложных синтаксических конструкций формируются годами, и ближе к концу начальной школы происходит переход к взрослым механизмам восприятия текста», — пояснила младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Владислава Староверова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Староверова и другие ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в котором приняли участие 145 русскоязычных учащихся первых — четвертых классов и аналогичное число взрослых. Участники опытов должны были послушать набор сложных предложений разных типов, включавших сравнения, описания пространства, временные зависимости и причастные обороты, и дать ответы на вопросы о содержании данных предложений.
Исследование показало, что дети легко понимают предложения, в которых одно событие следует за другим, например: «Перед тем как папа вернулся домой, мама ушла в парк». В таких заданиях их результаты практически не отличались от результатов взрослых. Однако сравнительные конструкции, где нужно выстроить последовательность признаков («Михаил старше Николая, но младше Ефрема»), уже давались сложнее.
Сложнее всего детям давались синтаксические конструкции с так называемым ранним или поздним закрытием — типами синтаксических структур, где перед причастным оборотом стоят два существительных, одно из которых в родительном падеже («В штаб доложили о командире солдата, исполнявшем приказ»). В таких выражениях далеко не всегда понятно, к какому из существительных относится причастный оборот, из-за чего мозгу приходится выбирать между несколькими вариантами интерпретации.
Эксперимент показал, что взрослые чаще интерпретируют подобные предложения в пользу раннего закрытия (то есть считают, что приказ исполнял командир), тогда как младшие школьники склонны выбирать позднее закрытие (приписывают действие солдату). Чем младше дети, тем чаще они выбирают второй вариант, однако к четвертому классу большинство уже начинают воспринимать фразу как взрослые. Это говорит о том, что дети переходят к взрослым механизмам восприятия текста в конце начальной школы, подытожили исследователи.