В Омской области закрыли еще две ледовые переправы через Иртыш

В Омской области закрыли еще две ледовых переправы через Иртыш. Речь идет о ледовых дорогах «Усть-Шишковская» и «Знаменская» в Знаменском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На подъездах к обеим переправам установили дорожные знаки о запрете движения. Обе дороги к переправам засыпаны снегом.
На данный момент в Омской области функционируют пять ледовых переправ: «Аксеновская» (Усть-Ишимский район), «Никольская» (Усть-Ишимский район), «Изюкская» (Тевризский район), «Белоярская» (Тевризский район) и «Бородинская» (Тевризский район).
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Большереченская» стала первой переправой, прекратившей функционировать в этом году. Ее закрыли 17 марта. На следующий день, 18 марта, прекратила работу «Черлакская» в одноименном районе.