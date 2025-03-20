МВД Беларуси предупредило об изъятии нетрезвых граждан с объектов железной дороги

МВД Беларуси сказало об изъятии нетрезвых граждан с объектов железной дороги. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в период с 20 по 25 марта 2025 года МВД проводит профилактические мероприятия на железной дороге, связанные с предупреждением травматизма. В ведомстве отметили, что данными мероприятиями предусматриваются совместные рейды с сотрудниками БЖД по отработке станций, перегонов, остановочных пунктов, изъятию нетрезвых граждан, а также изучению состояния инженерных и технических средств обеспечения безопасности.
В сообщении говорится, что с начала 2025 года на железной дороге по причине несчастных случаев погибли девять человек, а пять получили серьезные травмы. В МВД обратили внимание на то, что многие из белорусов находились в состоянии алкогольного опьянения.
Тем временем госконтроль проводит горячую линию по маршруткам и такси в Беларуси: «Сообщить о нарушениях и качестве сервиса».
Кстати, МНС сказало про возможность оплаты картой в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025.
А еще центр по оздоровления назвал стоимость детской путевки в лагерь летом 2025: «Средняя стоимость путевки в загородный лагерь — 700 рублей, но родители заплатят намного меньше».